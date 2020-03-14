» كم يبلغ عمر "كورونا" على الأسطح وفي الهواء؟

14 مارس 2020 - 10:53 ص

بالرغم من أن عمر فيروس"كورونا" منذ اكتشافه لم يتجاوز الـ4 أشهر فحتى الآن لم يتم التوصل إلى منشأه أو كيفية علاجه، إلا أن العلماء لا يكفون عن البحث عن كل ما هو جديد عنه رغبة في معرفة كيفية القضاء عليه.

وأشارت آخر الأبحاث إلى أن الفيروس يتمكن من البقاء في الهواء منفردا لمدة 3 ساعات وعلي الأسطح يستطيع البقاء حيا لمدة 3 أيام، حسب الورقة البحثية التي نشرتها شبكة "فوكس نيوز".

وأضافت الورقة أن الفيروس يعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح ما بين يومين وثلاثة أيام، ويمكن البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات وعلى الورق المقوي 24 ساعة.

جدير بالذكر أن العديد من الأبحاث السابقة أعلنت أنه إذا كان فيروس كورونا مشابه لـ"سارس" كفيروس تاجي فقد يعيش علي الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام.