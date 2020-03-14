  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحج

أول دولة إسلامية تعلن إلغاء فريضة الحج هذا العام

مقتدي الصدر

طلب غير متوقع من مقتدى الصدر لمواجهة "كورونا

نجيب ساويرس

ساويرس: انتصرنا على كورونا.. والسياحة عاوزة دعم من الحكومة

أبوهشيمة وياسمين صبري

أول صور من حفل خطوبة "أبوهشيمة" وياسمين صبري

حجاب لعلاج كورونا

ليست نكتة.."حجاب حيدر اليتيم" علاج جديد لكورونا

مفاجأة.. البرازيلى رونالدينيو معروض علي الزمالك

جائزة جديدة لـ "رونالدينيو" داخل محبسه

صورة من الفيديو

أنقذنا 46 عربية و6 أتويبسات.. بطل إنقاذ التجمع يروي التفاصيل

الإعلامي مصطفي بكري

بكري: "الرئيس يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه"

المغامسي

بعد القرني.. المغامسي عن أردوغان : أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"

صورة من الفيديو

صادم.. شاب يدخن سيجارة وهو يصلي

ليست كورونا.. العراق يعلن عن خسائر فادحة جديدة

عرب وعالم

النفط في بغداد
النفط في بغداد
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

#

تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بـ"كورونا"

#

وزارة الصحة تعلن عن اكتشاف مصاب جديد بفيروس كورونا في مصر

#

صيدلي مصري يعلن عن عقارين يمكنهما علاج كورونا

بغداد

العراق

النفط

فيروس كورونا

 أعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية أن أسعار النفط هبطت إلى أقل من 30 دولارا للبرميل الواحد بعد ما كان يقارب 60 دولارا، ما تسبب في خسارة  نصف إيرادتها المالية.

وأضاف في تصريحاته لصحيفة "الصباح الرسمية" أن الصادرات النفطية تشكل نسبة 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلي العراق فيما يشكل النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي و 93% من إيرادات الموازنة العامة وهو ما يجعله المورد الرئيسي للاقتصاد.

ولفت  إلي أن مجلس الوزراء يعكف علي دراسة وضع المعالجات وبدائل كثيرة تحوطية لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها.

جدير بالذكر أن بغداد أعلنت أنها تخسر 100 مليون دولار يوميا من الناتج المحلي بسبب تداعيات فيروس"كورونا" وتأثيره علي المرافق الاقتصادية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أصغر حالة مصاب بـ "كورونا"
» "بوسة علي الخد" تنهي حياة رضيع
» منى فاروق تثير الجدل بعد هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز
» إجراء عاجل من إيران لمواجهة "كورونا"
» في الخطوبة..فستان ياسمين صبري يشعل مواقع التواصل ويثير ضجة
» فنان شهير يثير الجدل حول فيروس كورونا: "صنيعة الأشرار"
» حقيقة هروب أسد من نادى الشمس
» محافظ الإسكندرية: "النوة كانت تقيلة شوية"
» ترامب يرد على حقيقة إصابته بـ "كورونا"
» كم يبلغ عمر "كورونا" على الأسطح وفي الهواء؟
» بعد كشف الحقيقة.. فنانة كويتية شهيرة: اللي حصل دا عيب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح