أديب عن موجة الطقس السيئ: إحنا مش في سويسرا

14 مارس 2020 - 10:32 ص

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على خطة الدولة في مواجهة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، على مدار اليومين السابقين، قائلا: "الناس اشتغلت بإيدها وسنانها، ومفيش مسئول كان في مكتبه، ليه بنصر على أننا نجلد أنفسنا".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مخاطبا المواطنين: "أنتم فاكرين نفسكم في سويسرا إحنا في بلد عندها مشاكل كتيرة، كده كويس أوي، اللي ميشفش من المنخل يبقى أعمى، قولوا كلمة حق، هذه من أفضل المرات التي واجهت بها الدولة المصرية موجة من الطقس السيء".



وتابع :"الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، وأن الكثيرين كانوا يعتقدون أن إجازة يوم الخميس بسبب فيروس كورونا، وأن الإدارة المصرية كانت تدرك أن هناك موجة من الطقس السيئ ستتعرض لها البلاد".



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أول أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

