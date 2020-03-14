التضامن للمتضررين من الطقس: التعويضات هتتأخر شوية

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أكدت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قامت بمساعدة 314 حالة على مستوى الجمهورية من آثار الطقس.

وأضافت "قباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ناردين فرج في برنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية "الأولى"، أن مجلس الوزراء بحث تعويض المتضررين من آثار الطقس السيئ، مشيرة إلى أن أكثر المناطق المتضررة .

وتابعت: "المتضررون سوف يحصلون على التعويضات، وتم الاتفاق مع منظمات المجتمع المدني بتقديم إعانات عاجلة تصلهم اليوم، والتعويضات ستتأخر لحين الانتهاء من الأوراق، معلقة: "ما يهمنا في النهاية هي مصلحة المواطن، ولن تقتصر التعويضات على الخسائر المادية، سيتم ترميم المنازل وتقديم الدعم الطبي".

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