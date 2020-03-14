لو معانا 400 مليار مش هنسكت.. رد متحدث الحكومة على أديب

14 مارس 2020 - 10:14 ص

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه جارٍ العمل على إعادة ضخ المياه في شبكات كل المدن الجديدة بعد انقطاعها بسبب موجة الطقس السيئ، قائلا: "العاملون في أجهزة الدولة المعنية مروحوش بيوتهم بقالهم يومين".

ورد "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على سؤال الإعلامي عمرو أديب بشأن إمكانية إنشاء شبكة أمطار منفصلة، قائلا : "لو معانا 400 مليار جنيه، فالأولى أن ننفذ الصرف الصحي في قرى مصر، مش هنسكت ونسيب القري من غير صرف صحي ".

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن وزارة التضامن قامت بدور كبير في إيواء المشردين، وتقديم وجبات ساخنة لمن هم بلا مأوى، وكانت هناك منظومة تعاون بين كل المؤسسات لمواجهة الوضع.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أول أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

