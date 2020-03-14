  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدهن في العتاقي.. معمر يهزم كورونا عمره 100 عام

إحصائية مرعبة .. "كورونا" يصيب 13 لاعبا بدوريات مختلفة

عمرو أديب

أديب عن موجة الطقس السيئ: إحنا مش في سويسرا

تفاصيل مبكية عن مصرع عروس النزهة حرقا داخل نادي صحي

تفاصيل مبكية عن مصرع عروس النزهة حرقا داخل ناد صحي

وزيرة التضامن

التضامن للمتضررين من الطقس: التعويضات هتتأخر شوية

فيروس كورونا

يحدث في إيران.. تحويل مواقف السيارات لمستشفيات

رد متحدث الحكومة على أديب

لو معانا 400 مليار مش هنسكت.. رد متحدث الحكومة على أديب

ارشيف

أول تعليق من لاعب تشيلسى بعد إصابته بـ "كورونا"

حالة الطقس

أمطار غزيرة خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من جديد

تفاصيل الـ 6 دقائق على المريوطية

تفاصيل الـ6 دقائق على المريوطية.. صعقا بعد تعطل سيارتهما

شركة طيران "إير ليجر"

قرار جديد من السعودية ضد "كورونا"

أول تعليق من لاعب تشيلسى بعد إصابته بـ "كورونا"

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بعد إصابتها بـ"كورونا".. أول تعليق من وزيرة الصحة

#

هروب كويتي من مركز طبي بعد الاشتباه في إصابته بـ”كورونا“

#

وضع جنرال إسرائيلي بالحجر الصحي بعد لقائه بـ"نتنياهو"

#

أول إجراء من "الصحة" بعد اكتشاف "كورونا"

تشيلسي

إصابه

لاعب

كورونا

اضرابات

أكد كالوم هودسون أودى لاعب تشيلسي الإنجليزى، تحسن حالته الحالية بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.

ونشر "أودوي" عبر "تويتر"، قال فيه "كما تعلمون لقد أصبت بفيروس كورونا في اليومين الماضيين، وأنا الآن أخضع للحجر الصحى للتعافي من الفيروس".

وأضاف أودوي: "أشعر أنني بخير، أتبع الإرشادات الطبية للتعافي، أتمنى أن أراكم قريبا".

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي،  أمس الجمعة تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي حتى 3 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد كشف الحقيقة.. فنانة كويتية شهيرة: اللي حصل دا عيب
» "كله يقول مبروك".. زينة تثير الجدل بصحبة فنان شهير
» البرلمان يوجه رسالة لـ الحكومة عن أزمة السيول
» اختبار طبى لـ "معلول" قبل مران الأهلى
» اختفاء العضو الذكري لضحية الإسكندرية بعد قطعه بواسطة زوجته
» تعرف على فارق العمر بين أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري
» فنانة شهيرة: جوزي بوظني رغم إني ست كبيرة
» كم فرق العمر بين هيفاء وهبي و ياسمين صبري
» وفاة المتحدث باسم الأرصاد الجوية بعد صراع مع السرطان
» "الصحة" تكشف: تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بـ كورونا
» الأرصاد الجوية تكشف معلومة هامة عن طقس السبت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح