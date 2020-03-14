تفاصيل مبكية عن مصرع عروس النزهة حرقا داخل ناد صحي

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تفاصيل مبكية عن مصرع عروس النزهة حرقا داخل نادي صحي
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عبد القادر وحيد

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حريق

مساج

عروس النزهة

نادي صحة

سبا

سيطرت حالة من الذعر والهلع، على سكان العقار المكون من 5 طوابق، بعد اندلاع حريق في غرفة مخصصة للمساج بناد صحي في النزهة.

 وكان العمال قد حاولوا السيطرة على النيران، لكن دون جدوى، بعد تحطيم باب الغرفة، حيث عثروا على جثتي الفتاتين، منهما ندى سامي، عروس النزهة، والتي كانت في جلسة مساج صحي.

والد عروس النزهة، المتوفية اتهم في تحقيقات النيابة، مدير النادي الصحي بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته، نتيجة عدم توافر عوامل الأمان، بالإضافة إلى أن المكان غير مرخص، وتم السماح له بالعمل.

وتابع  قائلا: "بنتي ماتت في جلسة علاج طبيعي، والنادي مش مرخص، وكمان خالي من أي عوامل أمان".

وكشف والد المتوفية عن أن ابنته لم يمر على زواجها أشهر، وأنها كانت تشتكي من بعض الآلام، فأشار عليها أحد أصدقائها بمكان "سبا" في نادى صحي بمنطقة النزهة، يقوم بعمل جلسات علاج طبيعي.

وفي التفاصيل أيضا أنه يوم الحادث، توجهت ابنته للمكان، قرابة الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث دخلت غرفة "سبا"، وبعد دقائق، شب حريق في المكان وحاول أحد الأشخاص المتواجدين في المكان، إنقاذ ابنتي وحاول كسر الباب، لكن دون جدوى.

وبعد إبلاغ الحماية المدنية، حضرت وحاولت السيطرة على الحريق، وإنقاذ ابنتي، ومعها الفتاة الفلبينية، لكن كانا لفظا أنفاسهما.

وكان قسم شرطة النزهة، قد تلقى بلاغا بمصرع فتاتين، إحداهما عروس متزوجة منذ 4 أشهر، تدعى "ندى"، والأخرى خادمة فلبينية، في حريق بمركز صحي، بسبب ماس كهربائي مفاجئ بلوحة الكهرباء الرئيسية، ما أسفر عن اختناقهما.


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