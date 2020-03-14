» "كله يقول مبروك".. زينة تثير الجدل بصحبة فنان شهير

14 مارس 2020 - 10:00 ص

أثارت الفنانة زينة، جدلا واسعا، بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام برفقة الفنان سيد رجب وعلقت قائلة: "كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب"، دون توضيح سبب طلب المباركة.



وقد التقطت الصورة خلال مشاركتها بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.



وشهدت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم الفنانة زينة، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى شعبان.



واستأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى

