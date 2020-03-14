يحدث في إيران.. تحويل مواقف السيارات لمستشفيات

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اضطر الحرس الثوري الإيراني، لتحويل موقف سيارات مكون من عدة طوابق تابعة لمستشفى "بقية الله" بالعاصمة طهران، إلى مكان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب تزايد حالات الإصابات.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون إيرانيون على "تويتر"، تحويل موقف للسيارات فى مستشفى بقية الله تابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى مكان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بعدما امتلأ المستشفى بالمصابين.

ويؤكد مصور المقطع أن موقف السيارات جرى تحويله إلى مكان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا من الطابق الرابع وحتى السابع، بسبب تزايد حالات الإصابة وعدم وجود مكان داخل مستشفى بقية الله في طهران.


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