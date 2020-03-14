تفاصيل الـ6 دقائق على المريوطية.. صعقا بعد تعطل سيارتهما

14 مارس 2020 - 09:43 ص

أظهر تفريغ الكاميرات وتحريات المباحث وتحقيقات النيابة التي جرت بشأن الواقعة التي حدثت أعلى محور المريوطية، بالجيزة أن الشابين الشقيقين، لقي مصرعهما صعقا بالكهرباء.

وكشف مقطع فيديو مدته 6 دقائق الحوار بين الشقيقين، حيث تعطلت سيارتهما الملاكي بسبب الأمطار أعلى محور المريوطية المتجه إلى المنيب، وأثناء محاولة صيانتها أصابهما صعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة، حيث لقي مصرعهما.

وبحسب ما رصدته الكاميرات فإن الواقعة استمرت قرابة 6 دقائق منذ تعطل السيارة حتى انتهت حياتهما، وتجمع عدد من المارة، وبدأوا في محاولة إنقاذهما.

تم نقل الشابين إلى المستشفى إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة قبل وصولهما المستشفى.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتوفيين هما: أحمد عرفة عيسى، وشقيقه إسلام، وهما تجار بسوق الجملة 6 أكتوبر.

وصرحت النيابة بدفن الجثتين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.