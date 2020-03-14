» البرلمان يوجه رسالة لـ الحكومة عن أزمة السيول

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متابعات- أمينة عبد العال

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السيول

مي البطران

أكد الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب،  أن حكومة الدكتور مدبولي حملت على عاتقها المسئولية الجادة في إدارة أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، مشيرةً إلي أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة في ظل البنية التحتية المتاحة، وضع خطط قومية معدّة لمواجهة السيول، فضلاً عن الوجود المباشر للمسئولين في مواقع تجمع الأمطار والإشراف المباشر على عمليات تجفيفها.

وأوضحت «البطران» في بيان صادر عنها أمس الجمعة، أنه لأول مرة أثبتت الحكومة المصرية أن العمل الجماعي ينتج عنه تقليل الخسائر وتعظيم الإمكانيات والكفاءات، وتكاتف الخبرات مع الأفكار الشبابية كان له تأثير كبير في إدارة الأزمة، لافتةً إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص على التواجد داخل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة أبرز شكاوى المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت.

وتابعت عضو مجلس النواب: "أن إدارة محافظ الجيزة وكل القيادات المعنية بالأزمة أثبتوا أنهم على قدر المسئولية،  بالإضافة إلي أهالي الجيزة الذين أظهروا روح التعاون والترابط حتى أصبح المجتمع نسيجاً واحداً متكافلاً ومترابطاً بساعد كل مننا الآخر للتغلب على الظروف الصعبة".

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