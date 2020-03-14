» اختبار طبى لـ "معلول" قبل مران الأهلى

14 مارس 2020 - 09:39 ص

يخضع على معلول ظهير أيسر الأهلي لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة بعدما تمت إراحته من مباراة سموحة الأخيرة بالدوري.

وتعرض اللاعب لإجهاد بسيط فى العضلة الأمامية خلال مباراة صن داونز السبت الماضى بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخشى الجهاز الفنى من تفاقم إصابته، لذا فضل الجهاز الفني إراحته من مباراة إنبى كذلك التي كان مُقرراً لها اليوم السبت، في الدوري الممتاز وتم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية ، ومن المقرر أن يبحث الجهاز الفني خطة المرحلة المقبلة بعد تأجيل مباراة إنبي.