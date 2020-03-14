قرار جديد من السعودية ضد "كورونا"

14 مارس 2020 - 09:23 ص

قررت حكومة المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية مدة أسبوعين، إلا في الحالات الاستثنائية، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأحد.

وتعتبر هذه المدة إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

يأتى ذلك وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية.