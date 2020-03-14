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وزير التعليم يحسم الجدل حول تعليق الدراسة

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الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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وكالات - أحمد عادل شعبان

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وزير التربية والتعليم

حسم الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم - الجدل المثار حول تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين.

وقال وزير التربية والتعليم :  أرجو من المصريين ألا ينساقوا وراء أي كلام غير رسمي يتم تداوله بشأن هذا الموضوع ، مؤكدا أنه في حالة صدور مثل هذه القرارات يتم إعلانها في بيان رسمي واضح و بشفافية تامة

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن مثل هذه القرارات تصدر بشكل علمي بمشاركة جميع أجهزة الدولة ، فأرجو أن نتحرى كلنا الدقة والحذر فيما نقرأه هذه الأيام.

وأكد وزير التربية والتعليم انه حتى الان الدراسة مستمرة في جميع المدارس ، ولا تغيير في جدول الامتحانات ولا في الخريطة الزمنية التي اعلنتها الوزارة في بداية العام الدراسي الحالي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار قرار بعمل أي تغيير في المحتوى التعليمي أو المقررات الدراسية المستهدفة للإنتقال من سنة دراسية الي السنة الأعلى.

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا : تتابع وزارتي التربية والتعليم والصحة ، موقف فيروس كورونا المستجد في كافة مدارس الجمهورية علي مدار الساعة .



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