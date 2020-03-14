» اختفاء العضو الذكري لضحية الإسكندرية بعد قطعه بواسطة زوجته

أحمد عادل شعبان
كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأة جديدة بعدما أكدت اختفاء العضو الذكري لضحية الإسكندرية الذي اتهم زوجته بقطعه .
المفاجآت في تلك القضية لم تتوقف ، حيث استيقظ الزوج ليجد عضو الذكري مقطوعا فصرخ وطلب الإسعاف وجرى نقله للمستشفى .
واتهم الزوج في التحقيقات زوجته بقطع عضوه الذكري لشكها في علاقته بسيدات أخريات .
المفاجأة أن الزوجة أكدت أقوال زوجها واعترفت بقطعها العضو الذكري بعد رؤيتها لمحادثة تخصه مع سيدة أخرى .
لكن المفاجآت لم تتوقف ، فبعدما علمت الزوجة بعدم العثور على العضو الذكري الخاص بزوجها ، عادت وأنكرت أي علاقة لها بالجريمة ، مؤكدة أنها كانت نائمة بجواره ولا تعلم الجاني.
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