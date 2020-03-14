السعودية تتخذ قرارا مفاجئًا بشأن كورونا .. وهذا موقف المصريين

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اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا بحظر السفر لمدة أسبوعين لكل دول العالم وذلك لمواجهة فيروس كورونا .

وقالت المملكة إنها سوف تسمح بالسفر للحالات الاستثنائية فقط .

أما فيما يتعلق بالمقيمين الذين لن يعودوا بسبب الحظر ومن ضمنهم المصريين ، أكد مصدر بوزارة الداخلية السعودية، أنه سيجري اعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين، الذين لم يتمكنوا من العودة، بسبب تعليق الرحلات، أو جرى تطبيق الحجر الصحي عليهم، بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة، من وزارة الصحة، أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

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