  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:04 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عاصفة ترابية

الأرصاد تكشف حقيقة العاصفة الكبرى خلال الفترة المقبلة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على موجة الطقس السيئ.. هذا ما قاله

فيروس كورونا

خبراء يكشفون السيناريو الأسوأ للولايات المتحدة جراء كورونا

كورونا

تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" لشابة في عمر الـ32

ترامب

ترامب يعلن "الطوارئ الوطنية" ضد كورونا

محمد صلاح

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا"

كورونا

السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الذهب

أسعار الذهب تهوى بشكل كبير في ختام تعامل الأسبوع

نشوى مصطفى: بدأت حياتى بالبيع فى العتبة

إصابة نشوى مصطفى بالرباط الصليبي بسبب الأمطار

وزير التعليم

الحكومة تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة 10 أيام

موريتانيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ«كورونا»

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الكويت تعلن عن وفاة أول حالة مصابة بـ "كورونا"

#

كولومبيا تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

#

عاجل.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

#

هونج كونج تعلن عن أول إصابة لحيوان أليف بـ" كورونا"

أعلنت موريتانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما نقلت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل، مساء الجمعة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وفي سياق متصل، أعلنت كلا من إسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد، بينما أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، عن وفاة أول حالة في البلاد جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد أو (كوفيد - 19).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الصحة" تكشف: تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بـ كورونا
» الأرصاد الجوية تكشف معلومة هامة عن طقس السبت
» ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة لـ41
» فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 79 وإغلاق برج إيفل
» 250 وفاة.. إيطاليا تسجل أكبر حصيلة يومية لضحايا كورونا
» تضرر المخزون الاستراتيجي بالغربية بسبب الأمطار
» أسعار الدولار تختتم الأسبوع باستقرار في مختلف البنوك
» بعد اتهامها بنشر كورونا.. أمريكا تصعد ضد الصين
» فنانون لكنهم "شواذ جنسيًا".. آخرهم نيكولا شلهوب
» ممثل فرنسي شهير يزور منطقة الأهرامات
» أدوية ضغط الدم والسكري تزيد خطر الإصابة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح