موريتانيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ«كورونا»

أعلنت موريتانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما نقلت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل، مساء الجمعة.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.