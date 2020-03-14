الأرصاد تكشف حقيقة العاصفة الكبرى خلال الفترة المقبلة

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية الآن، حيث بدأت تهدأ سرعات الرياح، والتي وصلت لحد العاصفة على بعض المناطق خلال اليومين الماضيين مشيرة إلى أن هناك مناطق مازال بها مستمر فرصة سقوط الأمطار الخفيفة، منوهة بأنه اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا غدا السبت ستتحن الأحوال الجوية.
وأضافت «إيمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع علي قناة mbc مصر، يوم الجمعة،أنه لا يوجد أي عاصفة قادمة خلال الفترة مقبلة، موضحة أننا لن نشهد موجة طقس سيء بهذه الشدة حتى نهاية فصل الشتاء، قائلة : "من 26 سنة لم نرى مثل موجة الطقس السيئ التي نشهدها.
ونفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ما تردد بأن هذه الموجة يطلق عليها «التنين»، قائلة: «دي مسميات من مواقع التواصل الاجتماعي»، موضحة أن تعرض البلاد لمنخفض جوي متعمق من السودان سبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.
وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس ويوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء
 

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