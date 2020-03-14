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تعليق ناري لـ"أديب" على موجة الطقس السيئ.. هذا ما قاله

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، أمس والامطار الغزيرة  قائلا: «السيئ قد مضى.. الوضع كان غير طبيعي، ومرافق الدولة لا تحتمل هذا الأمر، مضيفاً: «قولوا كلمة حق.. هذه من أفضل المرات التي واجهت بها الدولة المصرية موجة من الطقس السيئ».
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة  المصرية خلال هذا الطقس السيئ كان لها أثر بالغ في السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن الأمر كان يمكن أن يكون أسو من ذلك، منوها بأن الكثيرين كانوا يعتقدون أن إجازة يوم الخميس بسبب الـ «كورونا».
وأوضح «أديب» أن الإدارة المصرية كانت تدرك أن هناك موجة من الطقس السيئ ستتعرض لها البلاد قائلا: «الناس اشتغلت بأيدها وسنانها، ومفيش مسئول كان في مكتبه، ليه بنصر على أننا نجلد أنفسنا»، مضيفاً: «انتم فاكرين نفسكم في سويسرا إحنا في بلد عندها مشاكل كتيرة.. كده كويس أوي، اللي ميشفش من المنخل يبقا أعمى».

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