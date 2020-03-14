وزير الزراعة: الحكومة أدارت أزمة الطقس بشكل جيد ومبتكر

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وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير
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المصريون ـ متابعات

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أكد سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إدارة أزمة سوء الأحوال الجوية بشكل مبتكر، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب اليوم تؤكد أن الدولة المصرية قيادة وشعبًا تستطيع أن تواجه أي أمر.
وأضاف "القصير "، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"،  يوم الجمعة، أن بعض الزراعات تأثرت مثل محصول القمح، ولكن لم يتأثر بشكل قوي، مشيرا  إلى أنه سيتم عقد اجتماع بوزارة الزراعة غدًا؛ لبحث تداعيات موجة الطقس السيئ على المحاصيل الزراعية .
وأوضح "وزير الزراعة" أنه تم تطهير 50 بئرًا في مطروح لاستيعاب 40 ألف متر مكعب مياه.
وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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