  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

خبراء يكشفون السيناريو الأسوأ للولايات المتحدة جراء كورونا

كورونا

تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" لشابة في عمر الـ32

ترامب

ترامب يعلن "الطوارئ الوطنية" ضد كورونا

محمد صلاح

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا"

كورونا

السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الذهب

أسعار الذهب تهوى بشكل كبير في ختام تعامل الأسبوع

نشوى مصطفى: بدأت حياتى بالبيع فى العتبة

إصابة نشوى مصطفى بالرباط الصليبي بسبب الأمطار

أمطار على الإسكندرية

الأرصاد تكشف موعد انتهاء عاصفة «التنين»

وزير التعليم

الحكومة تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة 10 أيام

ارشيفية

تضرر المخزون الاستراتيجي بالغربية بسبب الأمطار

ترامب يعلن "الطوارئ الوطنية" ضد كورونا

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هاتفيا.. ماكرون يبحث مع ترامب تطورات "كورونا"

#

بعد اتهامها بنشر كورونا.. أمريكا تصعد ضد الصين

#

"ترامب" يخطط لإعلان حالة الطوارئ

#

قرار عاجل من ترامب لمواجهة "كورونا"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، "حالة الطوارئ الوطنية" في عموم البلاد بسبب فيروس "كورونا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض إثر تصاعد ضحايا الفيروس في الولايات المتحدة.
واعتبر ترامب أن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة حالت دون التفشي السريع للفيروس.
وتطرق إلى تصريح منظمة الصحة العالمية بأن أوروبا أصبحت البؤرة الجديدة لـ"كورونا".
وقال: "أُعلن بشكل رسمي حالة الطوارئ الوطنية"، مضيفا أنه تم فتح تمويل لحالة الطوارئ بقيمة 50 مليار دولار.
وحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي ضحايا "كورونا" في الولايات المتحدة ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة لـ41
» فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 79 وإغلاق برج إيفل
» 250 وفاة.. إيطاليا تسجل أكبر حصيلة يومية لضحايا كورونا
» تضرر المخزون الاستراتيجي بالغربية بسبب الأمطار
» أسعار الدولار تختتم الأسبوع باستقرار في مختلف البنوك
» بعد اتهامها بنشر كورونا.. أمريكا تصعد ضد الصين
» فنانون لكنهم "شواذ جنسيًا".. آخرهم نيكولا شلهوب
» ممثل فرنسي شهير يزور منطقة الأهرامات
» أدوية ضغط الدم والسكري تزيد خطر الإصابة بكورونا
» "ترامب" يخطط لإعلان حالة الطوارئ
» نيويورك تايمز : إصابة160 مليون شخص بكورنا في أمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح