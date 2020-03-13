كورونا.. ليبيا والمغرب يعلقان الدراسة ولبنان يمدد

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الشبكة العربية ـ ووكالات

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تعليق الدراسة في قطر بداية من غد

أعلنت الحكومة الليبية تعليق الدراسة، في كافة المؤسسات التعليمية، اعتبارا من الأحد، لأسبوعين، فيما أعلن المغرب تعليق الدراسة، لأجل غير مسمى، بجميع المؤسسات التعليمية انطلاقا من الإثنين.بينما أعلن لبنان تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، حتى 22 مارس/ آذار المقبل، في إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
ففي ليبيا أوضح محمد عماري زايد، وزير التعليم المكلف، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، أن القرار جاء بعد تشاور بين أعضاء المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم.
جاء ذلك في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة التعليم عبر "فيسبوك".
وأضاف زايد، أن القرار يعتبر "إجراء احترازيا ووقائيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعية التي تقوم بها الحكومة، وتعلن عنها تباعا نظرا لانتشار الوباء في دول الجوار".
وطمأن زايد، الأسرتين الإدارية والتربوية التابعين للقطاع (التعليم) بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا بالبلاد.
من جانبها، قالت وزارة التربية في المغرب، في بيان، إنه "تقرر تعليق الدراسة انطلاقا من الإثنين حتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين (التدريب) المهني والمؤسسات الجامعية التابعة للوزارة، سواء منها العمومية (الحكومية) أو الخاصة".
ولفت البيان، إلى أن "التعليق أيضا يهم مؤسسات تكوين (تدريب) الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية ومراكز اللغات".
وأوضح أن "الدروس المحورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلاب والمتدربين المكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المغرب تسجيل سابع إصابة بفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء، لمواطن قادم من إسبانيا، بحسب وزارة الصحة.
وفي لبنان، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، الاستمرار في تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، حتى 22 مارس.
وأوضح تعميم صادر عن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، أن "القرار اتخذ حفاظا على صحة التلاميذ والطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية وسلامتهم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، أعلن المجذوب، تعليق الدوام في جميع المؤسّسات التعليميّة حتى 8 مارس، ومن ثم أعلن تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 15 مارس، كإجراء وقائي من كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 77 حالة، عقب تسجيل أربع إصابات جديدة.
والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة. -

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