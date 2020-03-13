كورونا.. 3 إصابات جديدة بتونس ترفع الحصيلة لـ16

13 مارس 2020 - 10:40 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 16.



وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قال شكري حمودة، المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة: "سجلنا اليوم 3 حالات (إصابة) جديدة بكورونا، في كل من محافظة بنزرت (شمال) وتونس العاصمة ومحافظة أريانة المجاورة للعاصمة".

وأضاف حمودة: "قمنا اليوم بـتحاليل لـ43 حالة، وتبيّن أن هناك 3 حالات مصابة، بينها واحدة لتونسي قادم من مصر، واثنين أصيبا بالعدوى في تونس".

والخميس، أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13.