هاتفيا.. ماكرون يبحث مع ترامب تطورات "كورونا"

13 مارس 2020 - 10:30 م

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا".



وأفاد ماكرون، في تغريدة عبر "تويتر"، بأنه بحث التطورات المتعلقة بكورونا هاتفيا مع ترامب وباقي قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وأضاف أن اجتماعا طارئا سيتم الإثنين على مستوى قادة المجموعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة؛ لبحث نفس الموضوع.

وأوضح أن الاجتماع سيتناول تنسيق الجهود فيما يخص التلقيح والعلاج من الفيروس، إضافة إلى إيجاد حلول اقتصادية.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" أكثر من 144 ألفا في 137 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.