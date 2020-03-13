» 250 وفاة.. إيطاليا تسجل أكبر حصيلة يومية لضحايا كورونا

13 مارس 2020 - 10:20 م

سجلت إيطاليا 250 وفاة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لتسجل البلاد بذلك أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء الفيروس القاتل.



أعلن ذلك المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة روما.

وأوضح بوريللي أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 17 ألفا و660، من ضمنهم الوفيات والحالات التي تعافت.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 1439 حالة، بعد تسجيل 181 حالة شفاء اليوم.

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" أكثر من 144 ألفا في 137 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.