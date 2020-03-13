العراق.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 9 ‎

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل وفاة جديدة جراء كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 9.
فيما سجلت 10 إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي المصابين إلى 102.
وقالت الوزارة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها أجرت فحوصات مخبرية لـ76 مشتبه بإصابته بالفيروس، وتأكد إصابة 10 منهم به.
وأوضحت أن إحدى الإصابات كانت في محافظة النجف (جنوب) وتوفيت لاحقا، و5 حالات في العاصمة بغداد، و2 في محافظات: واسط (جنوب)، وواحدة في كل من كربلاء (جنوب)، وبابل (وسط).
وأردفت الوزارة أن "مجموع الإصابات وصل إلى 93، في حين بلغ حالات الشفاء 24، والوفيات 9 حالات".
ولم يشر بيان الصحة العراقية إلى 9 حالات إصابة جديدة أعلنتها سابقا، الجمعة، السلطات في إقليم كردستان شمالي البلاد، 8 منها في السليمانية، وأخرى في أربيل.


وبذلك، يرتفع مجمل الإصابات في عموم البلاد إلى 102، بينها 9 وفيات، و24 حالة تعافٍ.
واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن حظر التنقل بين المحافظات وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.
كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، وألمانيا، وقطر.


ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة. -

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