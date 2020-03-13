  • الجمعة 13 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الذهب

أسعار الذهب تهوى بشكل كبير في ختام تعامل الأسبوع

نشوى مصطفى: بدأت حياتى بالبيع فى العتبة

إصابة نشوى مصطفى بالرباط الصليبي بسبب الأمطار

أمطار على الإسكندرية

الأرصاد تكشف موعد انتهاء عاصفة «التنين»

وزير التعليم

الحكومة تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة 10 أيام

ارشيفية

تضرر المخزون الاستراتيجي بالغربية بسبب الأمطار

فيروس كورونا

شركة دواء كندية تعلن التوصل للقاح لـ «فيروس كورونا»

كورونا

بعد تعافي المصاب.. دولة عربية تعلن خلوها من"كورونا"

مريم

أشهر سجينة في السعودية تحاول الانتحار داخل السجن

نيكولا شلهوب

فنانون لكنهم "شواذ جنسيًا".. آخرهم نيكولا شلهوب

مصر تحتفل بمرور 40 عاماً على التوأمة بين القاهرة وشتوتجارت

الحياة السياسية

السفير خالد أحمد طه برفقة مارتن شايرر
السفير خالد أحمد طه برفقة مارتن شايرر
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"الثقافة" تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية

#

الثقافة تحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيس فرقة رضا

#

مصر واليونان يردان على اتفاق السراج وأنقرة

#

المجد والثأر.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

شارك السفير خالد أحمد طه القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت وبرفقة "مارتن شايرر" نائب عمدة مدينة شتوتجارت و"سابينا جرونر-فبر" مسئولة هيئة نقل مدينة شتوتجارت في تدشين عربة قطار (مترو) تم إطلاق اسم "القاهرة" ووضع رمزها عليه، وذلك خلال زيارة قام بها القنصل العام في 10 مارس الجاري لولاية بادن فورتمبرج الألمانية بهدف احياء ذكرى مرور 40 عاماً على اتفاق التوأمة بين مدينتي شتوتجارت والقاهرة.

وأكد القنصل العام المصري على أن اتفاق التوأمة يعبر عن الرابطة التاريخية العميقة بين المدينتين لما لهما من علاقات تاريخية قوية تربط بين الشعبين المصري والألماني.

كما أكد السفير خالد طه أن هذا الاتفاق قد ساعد فى تطوير فرص متعددة لتبادل الأفكار والخبرات في مختلف المجالات الثقافية، وزيادة اعداد السائحين من الولاية الى المزارات السياحية في مصر.

وشدد نائب عمدة مدينة شتوتجارت على اعتزازه باحياء ذكري مرور 40 عاماً على اتفاقية التوأمة التى ساهمت فى تعزيز التعاون المصري الألماني، وأشار إلى أن هذا الحدث يؤكد اهتمام ولاية بادن فورتمبرج بالتعاون الثنائي والتوأمة مع مدينة القاهرة وتعظيم الإستفادة منها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسعار الدولار تختتم الأسبوع باستقرار في مختلف البنوك
» بعد اتهامها بنشر كورونا.. أمريكا تصعد ضد الصين
» ممثل فرنسي شهير يزور منطقة الأهرامات
» أدوية ضغط الدم والسكري تزيد خطر الإصابة بكورونا
» "ترامب" يخطط لإعلان حالة الطوارئ
» نيويورك تايمز : إصابة160 مليون شخص بكورنا في أمريكا
» زعماء 7 دول يجتمعون عبر الفيديو لبحث تفشي كورونا
» البحوث الفلكية تعلق على تعرض الأرض لإشاعة كونية
» فنان شهير يعلن صدمته من ارتباط ياسمين صبري بـ"أبوهشيمة"
» انهيار بطول 70 متر في الطريق الدائري بالتجمع
» أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية بمصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح