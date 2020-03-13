السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الحرمين الشريفين

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات بها إلى 86 حالة.

وأوضحت الوزارة خلال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»،  أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها فى منشأة صحية فى مدينة الرياض. أما الثانية فهي لمواطن قادم من إيطاليا، وهو فى العزل بمنشأة صحية فى القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين فى الحجر الصحى فى المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.

وأضافت أن من بين الحالات الـ24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون فى الحجر الصحى فى مكة المكرمة، كانوا من مخالطى حالة أعلن عنها سابقاً.

وقالت الوزارة إنه بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالى للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن فى العزل الصحي، حيث يجرى تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقد أهابت الوزارة بكل من كان فى دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937" ، داعية إلى ضرورة التواصل معها فى حال رغبة أى شخص فى الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.


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