أول تعليق من مدرب ليفربول على تأجيل البريميرليج

أرسل المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب الألماني الجنسية، رسالة إلى مشجعي الريدز بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل جميع مباريات المسابقة حتى يوم 4 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان يتبقى على ليفربول 6 نقاط فقط حتى يتوج رسميا باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

وأكد كلوب، أن كرة القدم ليست بالأهمية حاليا، مشددا على ضرورة مكافحة فيروس كورونا والسيطرة عليه بعدما صار يهدد الكثير من الأرواح عبر العالم.

وجاءت رسالة كلوب التي نشرها الموقع الرسمي لليفربول على النحو الآتي: "لا أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يجب أن تكون فيها أفكار مدرب كرة قدم مهمة، لكنني أفهم أن مشجعينا سيرغبون في السماع من الفريق وسوف أقوم بذلك".

"أولا وقبل كل شيء، يتعين علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية بعضنا البعض، يجب أن يكون هذا هو الحال طوال الوقت في الحياة كمجتمع، ولكن في هذه اللحظة أعتقد أنه مهم أكثر من أي وقت مضى".

"لقد قلت من قبل أن كرة القدم تبدو دائمًا أهم الأشياء في الأشياء الأقل أهمية. اليوم، كرة القدم ومباريات كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق".

"بالطبع، لا نريد اللعب أمام ملعب فارغ ولا نريد تأجيل المباريات أو المسابقات، ولكن إذا كان ذلك يساعد فردًا واحدًا على البقاء بصحة جيدة -فرد واحد فقط- فسوف نقوم بذلك دون تردد".

"إذا كان هناك خيارًا بين كرة القدم وسلامة المجتمع، فلن تكون هناك أفضلية للكرة بكل تأكيد".

"صُدر القرار بدافع الحفاظ على سلامة الناس، ولهذا السبب ندعم هذا القرار بالكامل، لقد رأينا أعضاء من الفرق التي تنافسنا يتعرضون للإصابة بالمرض. أظهر هذا الفيروس أن المشاركة في كرة القدم لا تقدم أي حصانة".

"إلى الأندية المنافسة والأفراد المصاب والذين سيتعرضون للإصابة كذلك في وقت لاحق، نفكر فيكم وندعوا لكم في صلواتنا".

"لا أحد منا يعرف في هذه اللحظة ما هو القادم، ولكن كفريق علينا أن نؤمن بأن السلطات تتخذ قرارات تستند إلى حكم أخلاقي سليم".

"نعم، أنا المدير الفني لهذا الفريق والنادي، وبالتالي أتحمل مسؤولية القيادة فيما يتعلق بمستقبلنا على أرض الملعب، لكن أعتقد أنه في الوقت الحاضر، مع وجود الكثير من الناس في مدينتنا والمنطقة والبلد والعالم يواجهون القلق والشك، سيكون من الخطأ تمامًا التحدث عن أي شيء بخلاف نصح الناس باتباع نصائح المختصين والعناية بأنفسهم وبعضنا البعض".

"إن رسالة الفريق إلى المشجعين تتعلق فقط بالاهتمام بأنفسكم، ضعوا الأولوية لسلامتكم وصحتكم، لا تخاطروا، فكروا في المعرضين للخطر في مجتمعنا وتصرف معهم برأفة قدر الإمكان".

"برجاء الاعتناء بأنفسكم وانتبهوا لبعضكم البعض، لن تسير وحدك أبدًا".