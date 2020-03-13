إصابة عمدة مدينية أمريكية بـ"كورونا"

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أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، إصابة عمدة مدينة ميامي فرانسيس سواريز بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 42 إصابة مؤكدة في الولاية توفي منها شخصان. من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في منطقة واشنطن الكبرى أن "العاصمة واشنطن وولاية فرجينيا وولاية مريلاند"، أغلقت المدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين المقبل. وأعلن نادي "أوغوستا" الوطني للغولف أن "بطولة الماسترز جرى تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب كورونا"، وأن "القرار اتخذ من أجل صحة ورفاهية كل من يرتبط بهذه الأحداث". وأعلن مسؤول الشؤون الخارجية في ولاية لويزيانا كايل أردوين في مؤتمر صحفي "تأجيل الانتخابات التمهيدية المقررة في الرابع من الشهر المقبل"، مشيرا إلى "أنها ستجرى في يونيو". وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 1700 حالة، توفي منها 41.

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