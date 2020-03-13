» ممثل فرنسي شهير يزور منطقة الأهرامات

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استقبلت عصر اليوم منطقتي آثار الهرم وسقارة الممثل الفرنسي الهايتي الأصل، جيمي جان لويس والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، ومخرج أفلامه، وذلك على هامش زيارته لعدد من الأماكن السياحية والأثرية في مصر وحضوره مهرجان السينما الافريقية. وكان في استقبالهما في منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة، حيث بدأت الزيارة بدخول الهرم الأكبر، مشيراً إلى أن جيمي أعرب عن سعادته بدخول الهرم الأكبر الذي كان حلم حياته هو زيارة الهرم الأكبر من الداخل وقد أبدى اعجابه بطريقة بناءه. ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال ابى الهول، ومعبد الوادي، وأبدي انبهاره بطريقة نحت تمثال ابي الهول. واستمع جيمي لشرح وافي عن تاريخ المنطقة والآثار الموجوده بها والاكتشافات الأثرية الحديثة بها، وحرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته للمنطقة. كما توجه الي منطقة آثار سقارة حيث اصطحبهما صبري فرج مدير عام المنطقة لزيارة الهرم المدرج ومقبرة ايدوت ومقبره ايمحتب ومتحف ايمحتب. وقد أعربا عن سعادتهما بزيارة منطقة سقارة وزيارة الهرم المدرج الذي هو أول بناء حجري في العالم وبناء المجموعة الجنائزية للهرم المدرج للملك زوسر وجمال وروعه النقوش بالمقابر وألوانها، كما أبدى اعجابه بروعة الباب الوهمي الخاص بمقبرة ايمحتب والذي كان يشغل منصب وزيرا، بالاضافة الي القطع المعروضة بمتحف ايمحتب ومومياء مرنرع.

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