» بعد اتهامها بنشر كورونا.. أمريكا تصعد ضد الصين

13 مارس 2020 - 08:14 م

صعدت الولايات المتحدة من إجراءتها ضد الصين، حيث استدعت السفير الصيني بعد أن أشار متحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن الجيش الأمريكي ربما يكون قد جلب كورونا إلى ووهان حيث ظهر تفشي الفيروس لأول مرة. وقال مسؤول حكومي كبير لشبكة "فوكس نيوز" إن مساعد وزير شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل، استدعى السفير الصيني كوي تيانكاي، بشأن حملة التضليل الصينية التي وصفها بـ"الفاضحة والعالمية" بشأن فيروس كورونا المستجد. وأفادت "فوكس نيوز" بأنه من غير الواضح ما إذا كانت البيانات الأخرى قد تمت مناقشتها في الاجتماع. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان يوم الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي. ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".