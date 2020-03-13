الأرصاد تكشف موعد انتهاء عاصفة «التنين»

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن مصر تخطت ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها خلال هذه الأيام، وخلال الساعات المتبقية من اليوم، ستشهد السواحل الشمالية سقوطا للأمطار من متوسطة إلى خفيفة، وتكون غزيرة على سيناء وقد تتحول إلى السيول هناك.

وأضاف "شاهين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC "، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الأجواء ستستقر تماما مع مساء يوم السبت، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية الأحد، وتظهر الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر.

وأكد أنه لا حقيقة لما يشاع عن وجود منخفض جوي جديد خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أنهم على تواصل مع كل الأجهزة المعنية، لافتا إلى أن الأجواء سارت وفق التنبؤات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بداية الأسبوع والتي تعاملت معها القيادة السياسية بمصداقية شديدة ما دفعها لاتخاذ تدابير استباقية للتعامل مع الطقس السيئ.