رونالدو عن كورونا: حماية حياة الإنسان فوق أي اعتبار

13 مارس 2020 - 08:07 م

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي رسالة إلى محبيه، في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أصاب المسابقات الأوروبية بشلل تام. وكتب رونالدو على "إنستغرام": "يمر العالم حاليا بفترة صعبة وحرجة للغاية، تتطلب منا جميعا أن نكون على أعلى قدر من الرعاية والاهتمام". وأضاف: "أتحدث إليكم اليوم ليس بصفتي لاعب كرة قدم، ولكن بصفة ابن وأب وإنسان يهتم بالتطورات الأخيرة التي تصيب العالم أجمع". وتابع قائلا: "من المهم أن نلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية وتعليمات الحكومات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع الوضع الحالي". وأضاف: "حماية حياة الإنسان يجب أن تفوق أي مصالح أخرى، وأبدي تعاطفي ودعمي التام لكل من فقد عزيزا لديه وأتضامن مع الذين يحاربون هذا الفيروس، مثل زميلي دانييلي روغاني". وختم بالقول: "أثمن كثيرا الجهود المذهلة للأطباء والمتخصصين، الذين يعرضون حياتهم للخطر، من أجل إنقاذ الآخرين".