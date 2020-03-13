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بعد فيديو الرقص..ابنة عمرو دياب تنشر صورة خاصة مع صديقها

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كنزي
كنزي
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محمد فضل

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صديق

ابنة

كنزي عمرو دياب

صورة خاصة

أثارت  كنزى ابنة الفنان عمرو دياب، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزى برفقة مجموعة من أصدقائها، وصورة خاصة مع صديقها، وعلقت قائلة: "Hey Georgia wanted me to let you know that these photos were taken by her ".

وظهرت كنزي ابنة عمرو دياب، رفقة صديقها الذي ظهر مرتديًا "حلق" في إحدى أذنيه، وعو ما عرضها للهجوم من البعض بينما اعتبر آخرون أن ما تفعله حرية شخصية.

وكانت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، نشرت مقطع فيديو مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تبرز فيه موهبتها في الرقص.

وتلقت كنزي العديد من التعليقات المتباينة على الفيديو الذي يظهر موهبتها في الرقص، وهو ما عرضها لانتقادات من البعض الذين ألقوا باللوم أيضًا على الفنان عمرو دياب.

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