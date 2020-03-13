إيقاف الدوري الألماني بعد اقتراب كورونا من الملاعب

أعلنت رابطة كرة القدم الألمانية في بيان رسمي لها الجمعة، إيقاف الدوري الألماني بالدرجة الأولى والثانية، حتى يوم 2 أبريل القادم، إضافة غلى تأجيل مباريات الجولة الـ 26 الدوري، والمقرر إقامتها اليوم لأجل غير مسمى.

ونشرت الرابطة بيانًا لها اليوم قالت فيه: «في ضوء أحداث اليوم مع عدوى فيروس كورونا والحالات المشتبة بها بالدوري الألماني، قررت هيئة رئاسة الدوري الألماني لكرة القدم في وقت قصير بإيقاف الجولة الـ 26 وإقامة اجتماع عام للأندية المحترفة يوم الاثنين المقبل وإيقاف الدوري حتى 2 أبريل، بما في ذلك أيضا فترة الراحة الدولية».

وتأتي من أبرز أسباب هذا القرار، وجود العديد من الشكوك التي تشير إلى أصابات فيروس كورونا بالقرب من الأندية الألمانية.