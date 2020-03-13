  • الجمعة 13 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ايطاليا

"كورونا" يتوحش.. وفاة 890 بمنطقة واحدة في إيطاليا

فيروس كورونا

شركة دواء كندية تعلن التوصل للقاح لـ «فيروس كورونا»

رئيسي البرازيلي وأمريكا

إصابة الرئيس البرازيلي بكورونا بعد أيام من لقائه ترامب

كورونا

بعد تعافي المصاب.. دولة عربية تعلن خلوها من"كورونا"

مريم

أشهر سجينة في السعودية تحاول الانتحار داخل السجن

نيكولا شلهوب

فنانون لكنهم "شواذ جنسيًا".. آخرهم نيكولا شلهوب

مدبولى

رئيس الوزراء: 20 حالة وفاة بسبب الطقس السئ

محمد فضل

محمد فضل يرد على مرتضى منصور ويفجر مفاجأة مدوية

«أبوهشيمة» يطلب الحجز على صحيفة المصريون

"أبوهشيمة" يعلن خطوبته.. وخاتم يكشف هويتها:فنانة شهيرة

فيروس كورونا

صادم.. هذا ما يفعله "كورونا" بالخصيتين عند الرجال

إيقاف الدوري الألماني بعد اقتراب كورونا من الملاعب

الرياضة

الدوري الألماني
الدوري الألماني
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

#

61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

#

السعودية تستثني هؤلاء القادمين من مصر من تحليل "كورونا"

ألمانيا

الدورى الألمانى

كورونا

فيروس كورونا

إيقاف الدوري الألماني

أعلنت رابطة كرة القدم الألمانية في بيان رسمي لها الجمعة، إيقاف الدوري الألماني بالدرجة الأولى والثانية، حتى يوم 2 أبريل القادم، إضافة غلى تأجيل مباريات الجولة الـ 26 الدوري، والمقرر إقامتها اليوم لأجل غير مسمى.

ونشرت الرابطة بيانًا لها اليوم قالت فيه: «في ضوء أحداث اليوم مع عدوى فيروس كورونا والحالات المشتبة بها بالدوري الألماني، قررت هيئة رئاسة الدوري الألماني لكرة القدم في وقت قصير بإيقاف الجولة الـ 26 وإقامة اجتماع عام للأندية المحترفة يوم الاثنين المقبل وإيقاف الدوري حتى 2 أبريل، بما في ذلك أيضا فترة الراحة الدولية».

وتأتي من أبرز أسباب هذا القرار، وجود العديد من الشكوك التي تشير إلى أصابات فيروس كورونا بالقرب من الأندية الألمانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "ترامب" يخطط لإعلان حالة الطوارئ
» نيويورك تايمز : إصابة160 مليون شخص بكورنا في أمريكا
» زعماء 7 دول يجتمعون عبر الفيديو لبحث تفشي كورونا
» البحوث الفلكية تعلق على تعرض الأرض لإشاعة كونية
» فنان شهير يعلن صدمته من ارتباط ياسمين صبري بـ"أبوهشيمة"
» انهيار بطول 70 متر في الطريق الدائري بالتجمع
» أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية بمصر
» تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس والجامعات لسوء الأحوال الجوية
» إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا
» بالصور.. طفل يواجه الموت بسبب «قبلة»
» أول تعليق من الكويت على ترحيل الوافدين بسبب "كوورنا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:37 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح