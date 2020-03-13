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ايطاليا

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"كورونا" يتوحش.. وفاة 890 بمنطقة واحدة في إيطاليا

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الطيب حسين

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كورونا

وفيات ايطاليا

ارتفع عدد الوفيات بمنطقة لومباردي شمال إيطاليا اليوم الجمعة إلى 890، مسجلا زيادة قدرها 146 ضحية بعد تسجيل 744 إصابة يوم الخميس. وقالت مصادر إن عدد الإصابات الجديدة في المنطقة والتي تشمل العاصمة المالية ميلان، ارتفع بواقع 1095 حالة، في انتظار الكشف عن 569 عينة تحتاج إلى تحليل. ومن المقرر أن يتم نشر آخر أرقام للوفيات في وقت لاحق اليوم، علما أن عدد الضحايا على مستوى البلاد بلغ 1016 قبل إعلان عدد الضحايا في لومباردي، فيما تم تسجيل إصابة أكثر من 15 ألف شخص. إلى ذلك، أغلقت إيطاليا أبوابها للسياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا 15113 حالة، فيما راح ضحيته 1016 شخصا إلى حد الآن. وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أعرب عن أمله في أن يتغير تعامل أوروبا مع وباء كورونا المستجد، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا". وأضاف دي مايو أن "أوروبا ستشهد التغيير شيئا فشيئا فنحن بحاجة إلى سلسلة من التدابير للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة مساعدة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة.

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