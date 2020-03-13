» فنان شهير يعلن صدمته من ارتباط ياسمين صبري بـ"أبوهشيمة"

13 مارس 2020 - 06:24 م

تسبب إعلان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ارتباطه بالنجمة ياسمين صبرى، في كشف الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنه كان يحب ياسمين.

وأكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صحة الارتباط الرسمي بالنجمة الكبيرة ، وقال إن هذا الارتباط جرى على المستوى العائلى، وأضاف أن تفاصيل وموعد عقد القران سيتم الإعلان قريبًا جدا.

من جانبه كشف الفنان وائل عبد العزيز، أن ياسمين صبري هي فتاة أحلامه، أو كما يقولون "الكراش"، حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "أنا من إمبارح بسمع أغنية وداع يادنيا وداع، وروحت أعمل لجرحي عيد ميلاد، زي الأستاذ هاني شاكر، بسببك يا أبو هشيمة".



