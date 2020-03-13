» البحوث الفلكية تعلق على تعرض الأرض لإشاعة كونية

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ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن أشعة كونية تصيب الأرض، اليوم في الـ 12:30 ظهرا، ما يهيب بالمواطنين عدم الاقتراب من الهواتف المحمولة في أثناء تلك الفترة.

ومن جانبه قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، الدكتور جاد القاضي، إن هذه الأخبار لا أساس لها، وعارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن القومي للبحوث لم يرصد أي انبعاثات كونية.

وأشار إلى أن الشمس تسودها فترة هدوء نسبي هذا العام، وأنه من غير المتوقع أن أن تحدث أي انفجارات شمسية غير طبيعية، مؤكدًا أنه أنه لا توجد احتمالية لعواصف شمسية خلال تلك الفترة.

وبدوره ناشد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.


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