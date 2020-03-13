  • الجمعة 13 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ايطاليا

"كورونا" يتوحش.. وفاة 890 بمنطقة واحدة في إيطاليا

فيروس كورونا

شركة دواء كندية تعلن التوصل للقاح لـ «فيروس كورونا»

رئيسي البرازيلي وأمريكا

إصابة الرئيس البرازيلي بكورونا بعد أيام من لقائه ترامب

كورونا

بعد تعافي المصاب.. دولة عربية تعلن خلوها من"كورونا"

مريم

أشهر سجينة في السعودية تحاول الانتحار داخل السجن

نيكولا شلهوب

فنانون لكنهم "شواذ جنسيًا".. آخرهم نيكولا شلهوب

مدبولى

رئيس الوزراء: 20 حالة وفاة بسبب الطقس السئ

محمد فضل

محمد فضل يرد على مرتضى منصور ويفجر مفاجأة مدوية

«أبوهشيمة» يطلب الحجز على صحيفة المصريون

"أبوهشيمة" يعلن خطوبته.. وخاتم يكشف هويتها:فنانة شهيرة

فيروس كورونا

صادم.. هذا ما يفعله "كورونا" بالخصيتين عند الرجال

مدبولى يتلقى تقريراً من "التضامن" بشأن متضررى منطقة الزرايب

الحياة السياسية

مدبولى
مدبولى
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من «الشباب والرياضة» بشأن متضررى الإمطار

#

طبيب يفر من الفضيحة إلى الموت

#

تصريح مفاجئ لعائلة "هيثم زكي" بشأن جثته

#

صور صادمة تكشف غرق القاهرة بسبب الأمطار

مديولي

الزرايب

منطقة الزرايب

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من نيفين القباج، وزيرة التضامن ا?جتماعى، حول متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتهدم منازل اهالى منطقة الزرايب، بحلوان. وفى مستهل التقرير، اشارت وزيرة التضامن ا?جتماعى الى ان تهدم المنازل جاء نتيجة لما شهدته البلاد مؤخراً من سوء فى حالة الطقس، نظراً لوجود اغلب هذه المنازل بالمكان المخصص كمخرات للسيول، مُضيفة ان هذا الحادث نتج عنه وفاة عدد من المواطنين، وتضرر آخرين، مُؤكدة انه على الفور تم التعامل مع هذا الحادث وتقديم خدمات ا?سعاف ا?ولية للمصابين والمتضررين، ونقل المتوفين الى مستشفى حلوان العام، كما تم تجهيز المهمات والاحتياجات المطلوبة من ادوات ?عاشة المتضررين، وذلك بالتعاون مع فرق ا?غاثة العاجلة والهلال ا?حمر المصري، ومنظمات المجتمع المدنى. واكدت وزيرة التضامن الاجتماعى استمرار المتابعة اللحظية مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفورى مع اى مستجدات تتعلق بالحادث. كما نوهت الوزيرة الى تقرير غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، والتى تتابع وترصد ما يتم الإبلاغ عنه على مستوى اقليم الجمهورية، من شكاوى تتعلق بتداعيات حالة الطقس السيئ التى تشهدها الب?د، وما يتم توجيهه من فرق للتدخل السريع، للتعامل مع ما يرد من بلاغات واحداث.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "ترامب" يخطط لإعلان حالة الطوارئ
» نيويورك تايمز : إصابة160 مليون شخص بكورنا في أمريكا
» زعماء 7 دول يجتمعون عبر الفيديو لبحث تفشي كورونا
» البحوث الفلكية تعلق على تعرض الأرض لإشاعة كونية
» فنان شهير يعلن صدمته من ارتباط ياسمين صبري بـ"أبوهشيمة"
» انهيار بطول 70 متر في الطريق الدائري بالتجمع
» أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية بمصر
» تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس والجامعات لسوء الأحوال الجوية
» إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا
» بالصور.. طفل يواجه الموت بسبب «قبلة»
» أول تعليق من الكويت على ترحيل الوافدين بسبب "كوورنا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:37 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح