مدبولى يتلقى تقريراً من "التضامن" بشأن متضررى منطقة الزرايب

13 مارس 2020 - 06:24 م

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من نيفين القباج، وزيرة التضامن ا?جتماعى، حول متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتهدم منازل اهالى منطقة الزرايب، بحلوان. وفى مستهل التقرير، اشارت وزيرة التضامن ا?جتماعى الى ان تهدم المنازل جاء نتيجة لما شهدته البلاد مؤخراً من سوء فى حالة الطقس، نظراً لوجود اغلب هذه المنازل بالمكان المخصص كمخرات للسيول، مُضيفة ان هذا الحادث نتج عنه وفاة عدد من المواطنين، وتضرر آخرين، مُؤكدة انه على الفور تم التعامل مع هذا الحادث وتقديم خدمات ا?سعاف ا?ولية للمصابين والمتضررين، ونقل المتوفين الى مستشفى حلوان العام، كما تم تجهيز المهمات والاحتياجات المطلوبة من ادوات ?عاشة المتضررين، وذلك بالتعاون مع فرق ا?غاثة العاجلة والهلال ا?حمر المصري، ومنظمات المجتمع المدنى. واكدت وزيرة التضامن الاجتماعى استمرار المتابعة اللحظية مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفورى مع اى مستجدات تتعلق بالحادث. كما نوهت الوزيرة الى تقرير غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، والتى تتابع وترصد ما يتم الإبلاغ عنه على مستوى اقليم الجمهورية، من شكاوى تتعلق بتداعيات حالة الطقس السيئ التى تشهدها الب?د، وما يتم توجيهه من فرق للتدخل السريع، للتعامل مع ما يرد من بلاغات واحداث.