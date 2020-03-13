» زعماء 7 دول يجتمعون عبر الفيديو لبحث تفشي كورونا

13 مارس 2020 - 06:20 م

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغريدة اليوم الجمعة، حول اتفاقه مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة لبحث تفشي فيروس كورونا. وذكر أنهم اتفقوا على عقد القمةعبر الفيديو الاثنين المقبل. وكتب "بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء قادة مجموعة السبعة، سنعقد القمة الاستثنائية للمجوعة عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل لمناقشة فيروس كورونا المستجد". وأضاف "سننسق جهودنا حول اللقاح والعلاجات، كما سنعمل من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية ومالية".