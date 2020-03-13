» انهيار بطول 70 متر في الطريق الدائري بالتجمع

13 مارس 2020 - 06:13 م

أعلنت الإدلاة العامة للمرور، عن حدوث كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي تابع للتجمع الخامس على الطريق الدائري قطرها 1000 ملي؛ مما أدى الى انهيار بطول 70 متر في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف اتجاه المعادي بارتفاع 18 متر وبعده 500 متر اتجاه المعادي الجهة اليسري 60 متر طول في 7 متر ارتفاع.

وأضافت الإدارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم عمل تحويل الطريق قادم من المشير طنطاوي وأسفل كوبري شارع التسعين اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي.