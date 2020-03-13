فنانة كويتية متهمة في قضية مخلة: لن أعتزل الفن

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قضية

فنانة كويتية

سارة الكندري

مخلة

قالت الفنانة والفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، بعد القبض عليها برفقة زوجها أحمد العنزي داخل المحكمة، قبل أن يقرر القاضي إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينارًا لكل منهما، في قضية "مخلة بالشرف" بعد ظهورهما في فيديو جرئ، أنها تواجه حملة ضدها لإرغامها على الاعتزال.

وأكدت سارة الكندري في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق سناب شات، أنها وزوجها دفعا حتى الآن 5 آلاف دينار على سبيل الكفالة، منوهة أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة ضدهما بشكل طبيعي.

وتابعت الكندري، قائلة إنها ليست أول واحدة أو الأخيرة التي تُخطئ ومن المهم أن يتعلم الإنسان من أخطائه، وشنّت هجومًا على بعض مشاهير السوشيال ميديا.

وبيّنت الفاشينيستا الكويتية قائلة: "الناس مش حاطة غير على سارة وأحمد ويحاولون سجني“، متهمة أحد المشاهير بالوقوف وراء حملة ضدها وأنه يتم دفع أموال للغير كي يهاجموها وكي تُعلن اعتزالها وزوجها ولا يظهران على السوشيال ميديا للعمل في الإعلانات، مردفة: "لم نعتزل ونحن صامدون".


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