إصابة الرئيس البرازيلي بكورونا بعد أيام من لقائه ترامب

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أظهرت نتائج الاختبار الذي خضع له الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، أنه حامل للفيروس المعروف باسم ""COVID-19 .

جاء ذلك بعد أيام من مقابلة بولسونارو، ومدير اتصالات الأخير، فابيو واجنجارتن الذي ثبتت إصابته أيضًا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "مارلاغو" بولاية فلوريدا.

يأتي هذا فيما رفض ترامب الخضوع لاختبار فيروس كورونا، وقال في تصريحات أمس، إنه ليس قلقًا من التعرض لفيروس كورونا بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع الرئيس البرازيلي ومساعده.

وأقيم العشاء في منتجع "مارالاغو" الذي يملكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا السبت الماضي.

وقال ترامب للصحفيين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في المكتب البيضاوي -: "دعوني أصيغ الأمر بهذه الطريقة.. لست قلقًا"، وأضاف أنه سمع بإصابة المساعد لكن "لم نقم بأي شيء خارج المعتاد".

وأصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام بيانًا الخميس، قالت فيه: "البيت الأبيض على علم بتقارير تفيد أن زيارة عضو الوفد البرازيلي إلى مارلاغو في نهاية الأسبوع الماضي كانت إيجابية بالنسبة لـ COVID-19 ؛ الاختبار التأكيدي معلق".

وأضافت: "لم يكن للرئيس ونائب الرئيس أي تفاعل تقريبًا مع الشخص الذي أثبت الاختبارات أنه إيجابي، ولا يتطلب اختباره في الوقت الحالي".

غير أن صور ومقاطع فيديو أظهرت ترامب ونائبه يتفاعلان مع مساعد الرئيس البرازيلي المصاب.

ونقلت صحيفة "ذا صن"، أنه في غضون دقائق من نشر الأخبار، تم استدعاء كبار مساعدي الإدارات في اجتماع لمناقشة كيفية المضي قدمًا. بعد ذلك بساعة، أعلن ترامب على موقع "تويتر"، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثالثة بعد الظهر بخصوص فيروس كورونا.

كما اتصل الرئيس بولسونارو بعدد من السياسيين الآخرين، من بينهم نائب الرئيس مايك بنس، والسين، وماركو روبيو، والسيناتور ريك سكوت.

لكن الزعيم البرازيلي رفض قبول نتائج الاختبار الأول كحقيقة، وبعد فترة وجيزة خضع للاختبار الثاني. ونتائج هذا الاختبار متوقعة في وقت لاحق اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، إن ثلاثة أعضاء آخرين من الوفد البرازيلي الذين سافروا إلى فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأوا يعانون من "أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا" في الأيام الأخيرة. وقال إن اثنين منهم تم اختبارهم أيضًا لمعرفة ما إذا كانا حاملين للفيروس.

وانتقد إدواردو نجل بولسونارو التقارير ووصفها بأنها غير صحيحة. وكتب على "تويتر" الجمعة: "الكثير من الأكاذيب وقليل من المعلومات. اختبار فيروس كورنا لع الفريق الذي كان مع (الرئيس) في الولايات المتحدة الأمريكية لم ينته بعد".

وأضاف: "هناك دائمًا هؤلاء الأشخاص الذين يكذبون في وسائل الإعلام، وإذا تأكدت القصة، فإنهم يقولون" أخبرتك!"، وإلا فلن يكون هناك سوى أخبار مزيفة أخرى".

وكان بولسونارو قد وصف الفيروس من قبل بأنه "خيال". بينما قال ترامب، الشهر الماضي إن الفيروس سيختفي بحلول أبريل.

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