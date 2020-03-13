» أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية بمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين حكومة وشبعا أثبوا قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد، على مدار الساعات الماضية.

وأضاف السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «لقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا"، موجها الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث».

وتابع: «لا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء.. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساه لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».