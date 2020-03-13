بعد تعافي المصاب.. دولة عربية تعلن خلوها من"كورونا"

13 مارس 2020 - 05:31 م

أعلنت دولة عربية خلوها من فيروس كورونا المستجد، بعد تعافي الحالة التي كان قد أعلن عن إصابتها بالفيروس.

وأعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المصاب تم شفاءه وغادر المستشفى اليوم الجمعة، برفقة زميله المشتبه بإصابته بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية شفاء المصاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استقبل الدكتور جابر المصاب وزميله المشتبه به بعد خروجهما من العزل الصحي، مؤكدا بذلك خلو الأردن من كورونا.

وكان المواطن الأردني المصاب بفيروس كورونا، قد خضع للفحص المجهري لمرتين قبل إخراجه حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، حيث جاءت نتيجة فحص المريض بداية الأسبوع الماضي سلبية وخلوه من الفيروس، كما تم إعادة الفحص المجهري الثاني له بعد 4 أيام، والتي ظهرت نتيجتها مساء أمس، وكانت سلبية أيضا لتؤكد خلو المريض من الفيروس.