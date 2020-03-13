» تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس والجامعات لسوء الأحوال الجوية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توجيهًا للمحافظين، بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات، غدا السبت، للتعامل مع الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة، والطقس السيئ.

وتابع مدبولى أليات مواجهة موجة الطقس السيئ فى المحافظات، لليوم الثانى على التوالى، من داخل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، من خلال إجراء لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين والوزراء المعنيين.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود العاملين في قطاعات الدولة، خلال تعاملهم مع موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد أمس وتستمر اليوم.

ووجه مدبولى، محافظ بني سويف، لضرورة تحسين مخرات السيول، والعمل على جاهزيتها بصورة كبيرة تحسبا لحدوث سيول.