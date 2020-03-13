الوزراء يكشف عدد ضحايا الطقس السيء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تلك الظروف الجوية، التي تمر بها البلاد، نتج عنها حوالي 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مقدما واجب التعازي لأسرهم وذويهم.

أعلن عن ذلك، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه غرفة إدارة الأزمات، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وقال مدبولي، إنه يوجد تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر، وذلك لحدوثها في جميع أنحاء الجمهورية وليس كالسابق في منطقة معينة، مؤكداً كذلك على أن وزير الري أكد على أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إيقاف حركة القطارات والمترو بالأمس، وخاصة عقب حادث القطار الذي وقع، حفاظاً على أرواح المواطنين، كما تم إيقاف حركة السفن وخاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أننا بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثائية، خاصة مع التغيرات المناخية فى مصر حاليا.

وكلف مدبولى جميع المحافظين بمنح غداً السبت أجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة.