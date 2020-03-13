فنانون لكنهم "شواذ جنسيًا".. آخرهم نيكولا شلهوب

13 مارس 2020 - 05:06 م

حالة من الصدمة انتابت الجميع في عالمنا العربي بعد إعلان الفنان اللبناني نيكولا شلهوب، مثليته الجنسية "الشذوذ"، معلنًا زواجه من رجل آخر، كما تزوج فنان أجنبي من شاب سوري الجنسية.





هذه الواقعة التي تعد غريبة على المجتمعات الشرقية، أحدثت موجة غضب كبيرة، حيث صدم ?نيكولا شلهوب ?متابعيه بإعلانه زواجه من صديقه في عام 2018، ونشر صورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها وهو يقبل رجلًا آخر، معلنًا زواجهما ومعلقًا: "الحب ينتصر".

وأثار إعلان شلهوب الصادم، موجة من الجدل والإنتقادات في التعليقات بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وإعتبر البعض أن شلهوب تجاوز كل الأخلاق والعادات والتقاليد بإعلانه مثليته بهذا الشكل الرسمي، من دون الإكتراث بالأديان أو العادات والتقاليد.

وفي هذا الشأن أعلن الكثير من المشاهير عدم رغبتهم في الا رتباط بالجنس الآخر، سواء رجال أو نساء، ثم فضلوا الارتباط بأبناء جنسهم، ليعلنوا صرحة مثليتهم الجنسية.



ريكي مارتن? والسوري الأصل جوان يوسف







أعلن النجم ?ريكي مارتن? رسمياً زواجه من خطيبه السوري الأصل جوان يوسف، في شهر يناير عام 2018.

وقد تبادلا قسم الزواج، ووقّعا على كل الأوراق الرسمية اللازمة، ولديهما 4 أولاد.



إلتون جون وديفيد فورنيش







النجم ?إلتون جون? تزوّج من صديقه المذيع ديفيد فورنيش، وتبنيا طفلين ليعيشا حياة كاملة في جو أسري.



نيل باتريك ويفيد بورتكا







كما تزوج النجم ?نيل باتريك هاريس? وصديقه ديفيد بورتكا، بعد إقرار حق ?المثليين? في الزواج في نيويورك.



سام سميث وبراندون فلين







أعلن النجم ?سام سميث? مثليته، وارتبط بعلاقة رومانسية بالنجم التلفزيوني ?براندون فلين?، وهو نجم مسلسل "13 Reasons Why "، ليقررا بعدها الزواج رسمياً في أستراليا، وذلك بعد السماح للمثليين في أستراليا بالزواج.