رسميًا.. تأجيل مباريات الدوري الممتاز

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة، تأجيل مباريات الدوري العام التى كانت مقررة يومي السبت والأحد، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، ولا يوجد نية لتأجيل الدوري العام لكرة القدم لأجل غير مسمى كما أشيع .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد كرة القدم المصري .

وأكد وزير الرياضة، على أن النشاط الرياضي قائم بدون تجمع او تواجد جماهيري كثيف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .


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